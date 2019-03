Trump prepričan, da ga je poročilo opralo krivde

V štiri strani dolgem poročilu kongresu je Barr zapisal, da je Mueller ugotovil, da "obstaja več ponudb, ki so jih posamezniki - na tak ali drugačen način povezani z Rusijo - v želji po nudenju pomoči Trumpu posredovali sodelavcem predsednika", poroča The Guardian.

Po navedbah pravosodnega ministra preiskava tako ni pokazala, da bi Trumpovi sodelavci v času predvolilne kampanje kakorkoli sodelovali z rusko vlado pri vmešavanju v ameriške predsedniške volitve. Je pa Mueller ugotovil, da obstaja prepričljiv dokaz, da se je Rusija vmešavala v ameriške volitve – in sicer z usklajeno kampanjo širjenja dezinformacij in z vdiranjem v elektronsko pošto članov štaba Trumpove protikandidatke Hillary Clinton .

Trump, ki je ves čas poteka preiskave to označeval za 'lov na čarovnice', je v odzivu na objavo povzetka v nedeljo razglasil popolno in celovito oprostitev in poudaril, da ni bilo nobenega sodelovanja z Rusi in nobenega oviranja pravosodja. Preiskavo je znova razglasil za nezakonit poskus strmoglavljenja oblasti in menil, da je škoda, da je morala Amerika to prestajati.