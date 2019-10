Trump prihodnjega vrha G7 vendarle ne bo gostil v svojem golf klubu

Predsednik ZDA Donald Trump si je premislil in naznanil, da prihodnjega vrha skupine G7 ne bo pripravil v svojem golf klubu Doral v floridskem Miamiju. Ta odločitev je sledila hudim kritikam in obtožbam o korupciji na račun njegove prvotne odločitve.

Donald Trump si je po hudih kritikah premislil ... FOTO: AP

Ameriški predsednik Donald Trump je spremembo glede tega, kje bo prihodnji vrh skupine G7, tvitnil le 48 ur po prvotnem naznanilu: "Ne razmišljam več o tem, da bi Trump National Doral v Miamiju gostil vrh G7 leta 2020. Takoj bomo začeli iskati novo prizorišče, vključno z možnostjo, da bo vrh potekal v Camp Davidu." Naraščajoče kritike je označil za "nerazumljivo sovražne" in dodal, da je mislil, da dela nekaj dobrega za državo s tem, ko je nameraval vrh gostiti v Trump National Doralu. V Beli hiši so branili njegovo odločitev z besedami, da bo to prizorišče občutno cenejše od drugih možnosti. Demokrati pa so v petek v kongresu celo predstavili predlog zakona, ki bi preprečil zvezno financiranje vrha G7 v Trumpovem golf klubu, zahtevali pa so tudi, da Bela hiša razkrije vse dokumente, ki se tičejo te odločitve. Zakon so poimenovali Trumpovo plenjenje spodkopava G7 oziroma s kratico THUG.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je dejala, da to, da bi vrh potekal na Trumpovi posesti, nikakor ne pride v poštev. Ta odločitev Trumpa pa je zadala rane tudi odnosom z njegovimi zavezniki v kongresu, ki so bili vznemirjeni že glede dejstva, da se je odločil umakniti ameriške enote iz Sirije. Noah Bookbinder, izvršni direktor neprofitne organizacije Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, je dejal, da je to, da si je predsednik premislil, poklon realnosti. "Njegova prvotna odločitev je bila nezaslišana, koruptivna, kršila pa je tudi ustavo. Bila je presunljivo koruptivna celo za presenetljivo koruptivno administracijo," je Bookbinder dejal v izjavi. "To, da si je premislil, je poklon realnosti, vendar ne spremeni dejstva, da je predsednik na katerikoli točki menil, da je to primerno ali nekaj, kar mu nihče ne bo očital," je še dodal.

Mulvaneyju se ni zdelo sporno, da bi vrh potekal v Doralu. FOTO: AP