Trump: Prihodnost pripada domoljubom, ne globalistom

V centru globalizma na sedežu ZN, kjer suverene države vse bolj sodelujejo s civilno družbo, se je predsednik ZDA zavzel za zapiranje držav za svoje meje. "Prihodnost pripada suverenim in neodvisnim državam, ki ščitijo svoje državljane, spoštujejo sosede in razlike, zaradi katerih je vsaka država posebna in edinstvena," je dejal.

Trump se je dotaknil tudi dogajanja v Iranu. Iran je obtožil, da je odgovoren za nedavni napad na savdska naftna objekta, vendar pa ameriški predsednik v govoru ni rožljal z orožjem, ampak je napovedoval zaostritev sankcij proti Teheranu.

"ZDA ne želijo spopadov z nobeno državo. Želimo si miru, sodelovanja in skupne koristi za vse. Vendar pa bom vedno branil ameriške interese," je dejal Trump.

Trump je Iran obtožil, da je žejen krvi. "Vsak lahko gre v vojno, ampak najbolj pogumni si prizadevajo za mir," je dejal in ponovil, da ameriški cilj ni nadaljevanje neskončnih vojn, kot na primer v Afganistanu.

Zato bo zaostril sankcije proti Iranu, dokler Teheran ne konča svoje "fanatične gonje za orožjem" in agresije po Bližnjem vzhodu.

Veliko pozornosti je Trump namenil tudi Kitajski, ki jo je obtožil nepoštenih trgovinskih praks, pa tudi mednarodnemu trgovinskemu sistemu.

Dejal je, da so nekatere države desetletja izkoriščale obstoječi mednarodni trgovinski sistem, ki naj bi ga bilo treba reformirati, ker bogati peščica najbogatejših, srednji razred pa postaja vse bolj reven. Po njegovem je problem v Svetovni trgovinski organizaciji, ki potrebuje drastične spremembe, na čelu s tem, da neha obravnavati Kitajsko kot državo v razvoju.

Kitajsko je obtožil kraje intelektualne lastnine in drugih nepoštenih trgovinskih praks. "Časi zlorab so minili. Dolga leta so se te zlorabe prenašale, zanemarjale in celo vzpodbujale. Svetovni voditelji so zaradi globalizma zanemarjali lastne nacionalne interese," je opozoril Trump in zatrdil, da je, kar se tiče ZDA, zdaj tega konec. Dodal je tudi, da ZDA skrbno spremljajo, kaj počne Kitajska v Hongkongu.

Trump je tudi napovedal, da želi z Veliko Britanijo po brexitu skleniti čudovit trgovinski sporazum in pri tem sodeluje s premierjem Borisom Johnsonom. Kongresni demokrati so mu sicer že sporočili, naj kar pozabi na to, če bo prišlo do brexita brez dogovora, ker mu sporazuma ne bodo potrdili.

Pozornost je posvetil tudi migracijam. Priseljence je pozval, naj ne prihajajo v ZDA, ker jih ne bodo spustili v državo. "Ne plačujte tihotapcem. Če pridete do tu, ne boste mogli v državo," je dejal in izrazil skrb nad usodo držav, iz katerih prihajajo migranti, ker brez njih ne bodo mogle v polnosti izkoristiti svojih potencialov.

Spodkopavanje varnosti na meji naj bi bilo po njegovem enako spodkopavanju človekovih pravic. Aktivisti, ki si prizadevajo za pravice migrantov, so po njegovem okrutni in zlobni. Mehiko je pohvalil, da sodeluje pri zaustavljanju migracij v ZDA.

Venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je označil za kubansko lutko, ki jo ščitijo kubanski telesni stražarji, po njegovem govoru pa je State Department naznanil nove sankcije proti naftnemu sektorju države.

Ob tem je napadel socializem in zagotovil, da ZDA ne bodo nikoli socialistična država. "Pri socializmu in komunizmu gre le za eno: moč vladajočega razreda,"je dejal in ponudil material kritikom, ki menijo, da to najbolj velja prav za ZDA.

V govoru se je Trump zavzel za pravice žensk po svetu, pa tudi za pravice homoseksualcev pred pregonom in nasiljem. Omenil je tudi družabne medije, pri čemer se je zavzel za popolno svobodo izražanja brez omejitev s strani velikih medijskih podjetij.