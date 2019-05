Trump prispel na Japonsko: podelil bo Trumpov pokal in odigral partijo golfa

Trump je med kampanjo leta 2016 večkrat izjavil, da ZDA porabijo preveč denarja za obrambo Japonske in celo predlagal, naj si razvijejo jedrsko bombo. Premierja države, ki živi v soseski Kitajske in Severne Koreje, je to zelo zaskrbelo in je sprožil ofenzivo šarma, ki se nadaljuje kljub Trumpovim spornim odločitvam glede obrambe in trgovine.

Japonska se boji visokih carin na uvoz avtomobilov v ZDA

Japonski premier Šinzo Abe je bil prvi tuji voditelj, ki je Trumpu osebno v živo čestital za zmago na volitvah. Doslej sta imela že več kot 40 srečanj, Abe pa ga je - po Trumpovih besedah - predlagal za Nobelovo nagrado za mir. Menda zaradi Severne Koreje.

Japonska se med drugim boji visokih carin na uvoz avtomobilov v ZDA. Take carine bi namreč močno prizadele njeno avtomobilsko industrijo. Ameriški predsednik je sicer pred tednom dni sporočil, da odločitev o uvedbi dodatnih carin na uvoz avtomobilov iz EU in Japonske prelaga za šest mesecev.

Za Tokio je izredno pomembno tudi vprašanje Severne Koreje, ki ostaja grožnja v regiji.

Podelil bo 'Trumpov pokal'

Ameriški predsednik se bo na Japonskem v štirih dneh med drugim srečal z novim cesarjem Naruhitom, kar bo za slednjega prvo srečanje s katerim od tujih voditeljev na prestolu krizantem. "Med vsemi državami na svetu sem častni gost na največjem dogodku, ki so ga imeli v zadnjih 200 letih," se je pred odhodom pohvalil Trump.

Trump bo tudi prvi ameriški predsednik, ki si bo v okviru državniškega obiska ogledal dvoboj borcev tradicionalne japonske borilne veščine sumo. Zmagovalcu bo podelil tudi "Trumpov pokal".