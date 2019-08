Trump prispel v Ohio, na ulicah ga pričakujejo protestniki

Kritike na račun Trumpovega obiska se medtem že vrstijo. V Daytonu so se zbrali tudi prvi protestniki, ki Trumpu sporočajo, da ni dobrodošel.

Še pred odhodom v Ohio je Trump novinarjem dejal, da ga skrbi naraščanje sovraštva in pridobivanje na moči katerekoli sovražne skupine, najsi gre za neonaciste, raisiste ali katerekoli druge. Prav tako je izpostavil, da "ne želi orožja v rokah bolnih ljudi" ter da želi preiskavo ozdaja napadov.

Predsednik ZDA je sicer že pred dnevi - podobno - težavo strelskih pobojev pripisal duševnim boleznim. Zdravstveni delavci in medicinsko osebje je njegove besede obsodilo.

Govoril je tudi o rasizmu in sovraštvu, a so ga številni Američani kmalu 'opomnili', da razlaga in obsoja občutenja, ki jih je pogosto zaznati tudi pri njem samem, poroča BBC.

Demokratska kongresnica Veronica Escobar, ki zastopa El Paso, je ob napovedi obiska sporočila, da se s predsednikom ne bo srečala, hkrati pa ga pozvala, naj končno že razume, da "imajo njegove besede posledice". "Brez pogovora o bolečini, ki so jo povzročile njegove sovražne in rasistične izjave ter dejanja naši skupnosti in državi, se z njim ne bom dobila," je na družbenem omrežju Twitter zapisala Escobarjeva.

Streljanje v Teksasu bi lahko obravnavali kot zločin iz sovraštva. Večina prebivalcev El Pasa je Latinoameričanov, strelec pa je pred morilskim pohodom na družbenih omrežjih delil zapis, da je "napad odgovor na njihovo invazijo na Teksas". Njegove besede so skorajda odmev Trumpovih. Predsednik Združenih držav Amerike je namreč za opis razmer na ameriško-mehiški meji večkrat uporabil besedo 'invazija'.

Policija uradnega motiva za napad v Daytonu sicer še ni potrdila, a naj bi imeli dokaze, da je napaalec simpatiziral z nasilnimi in ekstremističnimi ideologijami.

Kaj lahko Trump pričakuje v Ohiu in Teksasu?

V Daytonu je tamkajšnja županja Nan Whaley ljudi spodbudila, naj se postavijo za svoja prepričanja. Politik iz El Pasa Beto O'Rourke, da za Trumpa pri njih "ni mesta".