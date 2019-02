Trump prosil japonskega premierja, naj ga nominira za Nobelovo nagrado

Donald Trump je že v petek na tiskovni konferenci dejal, da ga je za prestižno nagrado nominiral Šinzo Abe in da mu je podaril "najlepšo kopijo"nominacijskega pisma na petih straneh."Rekel je 'nominiral sem te v imenu Japonske, prosil sem jih, naj ti podarijo Nobelovo nagrado za mir'. In veste, zakaj? Ker je imel rakete, ki so letele čez Japonsko," je dejal Trump. "Počutijo se varne. To sem storil."

Razlog za nominacijo naj bi bilo Trumpovo zgodovinsko srečanje s Kim Džong Unom, ki velja za prvo srečanje med severnokorejskim voditeljem in ameriškim predsednikom, ter prizadevanja za zmanjšanje severnokorejske jedrske nevarnosti.