Spor med voditelji G7: Trump zahteval ponovni sprejem Rusije v skupino

Ameriški predsednik Donald Trump naj bi na nedavnem srečanju voditeljev sedmih najrazvitejših držav sveta G7, ki je potekalo v francoskem Biarritzu, zahteval, da se v skupino znova sprejme tudi Rusijo, ter zavrnil navedbe, da mora skupina ostati zveza liberalnih demokracij, kar pa naj bi vodilo do nesoglasij s preostalimi voditelji. Spor je po besedah diplomatov, ki so navedbe potrdili za Guardian, izbruhnil med uradno večerjo v soboto zvečer, odhajajoči italijanski premier Giuseppe Conte pa naj bi bil edini, ki je Trumpu ponudil kakršnokoli podporo, japonski Shinzo Abe naj bi ostal nevtralen, medtem ko so Boris Johnson, Angela Merkel, Justin Trudeau, Donald Tusk in Emmanuel Macron odločno zavrnili predlog. Medtem ko naj bi Macron poskušal preprečiti, da debata ne bi ušla izpod nadzora, sta Johnson in Merklova po navedbah ameriških diplomatov vztrajala, da je Rusija od leta 2014 in aneksije Krima postala zgolj še manj demokratična, navaja CNN. Johnsona pa so novinarji naslednje jutro ujeli, ko je Macronu dejal, da je"težavno večerjo"dobro obvladal.