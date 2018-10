Trump: Znanstveniki na področju podnebnih sprememb imajo 'politični namen'

V dneh, ko ameriška zvezna država Florida okreva po uničujočem orkanu, ki je za seboj pustil nepredstavljivo opustošenje, jeDonald Trump obtožil znanstvenike, ki delujejo na področju podnebnih sprememb in trdijo, da orkani postajajo vse pogostejši in močnejši prav zaradi klimatskih sprememb, da imajo 'politični namen' ter izrazil dvom, ali smo ljudje res odgovorni za dvig temperature na Zemlji. Nekoliko pa se je oddaljil od preteklih trditev, da so podnebne spremembe zgolj 'prevara':"Mislim, da se nekaj dogaja. Nekaj se spreminja in spremenilo se bo spet nazaj. Mislim, da ni prevara, verjetno je razlika. A ne verjamem, da je za to odgovoren človek". Dodal je, da zaradi tega ne želi izgube služb. "Vse bi se lahko povrnilo. Veste, govorimo o več kot milijon ... let. Pravijo, da smo imeli orkane, ki so bili veliko hujši kot Michael".

Njegove besede prihajajo zgolj teden po tem, ko so Združeni narodi v alarmantnem poročilu posvarili pred drastičnimi posledicami, če cilj o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija ne bo dosežen.

Trump: Kitajska predstavlja večji problem kot Rusija

Po Trumpovih besedah je ruski predsednik Vladimir Putin 'verjetno' vpleten v atentate in zastrupitve, ampak "ne v naši državi". Dodal je, da je "zelo neizprosen" do Putina in se navezal na, sicer močno kritizirano, srečanje z ruskim kolegom pred nekaj meseci. Še vedno pa ne priznava oziroma zmanjšuje pomen ruskega vmešavanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016: "Vmešavali so se. Ampak mislim, da se je Kitajska prav tako vmešavala. In odkrito povedano, mislim, da je Kitajska večji problem".