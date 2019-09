Pogovor med voditeljema držav je bil poln hvale Donalda Trumpa na račun Zelenskega in obratno, pri čemer Ukrajinec ni pozabil poudariti, da mu je Trump velik vzornik ter da je med zadnjim obiskom v New Yorku stanoval v Trumpovi stolpnici. Trump je v pogovoru Zelenskemu čestital za zmago na volitvah in nato kritiziral evropske države na čelu z Nemčijo, da ne storijo dovolj za pomoč Ukrajini. Zelenski se je s tem strinjal.

Strinjal se je tudi s ponavljanjem Trumpove trditve, da so bile ZDA "zelo, zelo dobre do Ukrajine", nakar je predsednik ZDA v pogovoru še napadel nekdanjega posebnega tožilca za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016, nato pa predsednika Ukrajine prosil za uslugo.

Prosil ga je, če lahko posluša njegovega odvetnika Rudyja Giulianija in pravosodnega ministra ZDA Boba Barra, ki mu bosta razložila, za kaj gre. "Veliko se govori o Bidnovem sinu, da je Biden ustavil pregon številnih ljudi, ki so hoteli kaj izvedeti,"je med drugim dejal Trump.

"Rad bi te prosil za uslugo, ker je naša država prestala veliko in Ukrajina ve veliko o tem," je dejal Trump in skozi pogovor večkrat pohvalno omenil Giulianija. Prišla sta tudi do nekdanje veleposlanice ZDA v Ukrajini Marie Louise Yovanovitch, ki ni bila naklonjena Giulianijevemu mešetarjenju. Nekdanji župan New Yorka je v Ukrajini iskal "dokaze", da se je ta država vpletala v ameriške volitve na strani demokratov.

Veleposlanico, ki jo je v Kijev poslal Barack Obama, je Trump potem predčasno umaknil iz države. Zelenski se mu je za ta ukrep celo zahvalil, ker je menil, da se veleposlanica ni lepo obnašala do njega. Trump je ob tem pripomnil, da bo imela težave.

Trumpovi zavezniki na ameriški televiziji Fox News so po objavi pogovora nemudoma stopili v ofenzivo in zatrjujejo, da prepis polurnega pogovora, zaradi katerega so kongresni demokrati v torek sprožili uradno preiskavo pred začetkom postopka odstavitve predsednika ZDA s položaja, ne kaže na nobeno kaznivo dejanje. Trumpovi mediji v ZDA poudarjajo prav to in Hunterja Bidna ter njegove očeta brez dokazov obtožujejo korupcije.

Hunter Biden je sedel v odboru ukrajinskega podjetja, ki naj bi ga preiskoval nekdanji ukrajinski državni tožilec. V Ukrajini so tožilca odpustili, ker se ni dovolj boril proti korupciji. Zelenski mu v pogovoru s Trumpom ni izrazil podpore. Dejal je, da bo naslednji državni tožilec njegov človek in bodo stvari drugačne.

Nova nerodnost pri objavi prepisa je omemba pravosodnega ministra ZDA, za katerega je Trump Zelenskemu dejal, da bo stopil v stik z njim. Pravosodno ministrstvo ZDA zatrjuje, da je Barr izvedel za pogovor šele več tednov kasneje, ko so dobili prijavo za preiskavo morebitnega kaznivega dejanja. Pravniki ministrstva so prijavo pregledali in niso ugotovili težav glede morebitne kršitve zakonodaje o financiranju volilnih kampanj.

Trump je bil dovolj previden, da Zelenskemu ni povedal, da bo Ukrajina dobila finančno pomoč šele, ko bo usluga uresničena. Je pa priznal, da je pred pogovorom zadržal izplačilo 400 milijonov dolarjev. Sprva je trdil, da zaradi skrbi zaradi korupcije v Ukrajini, nato, da evropski zavezniki ne plačujejo dovolj, čeprav so do takrat Ukrajini pomagali s 15 milijardami dolarjev.