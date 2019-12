Trump se pripravlja na umik 4000 vojakov iz Afganistana

ZDA so prejšnji teden obnovile pogajanja s talibani glede umiritve varnostnega položaja v Afganistanu v zameno za umik ameriških in drugih tujih vojakov iz te države. Pred nekaj meseci so bili sicer že tik pred sklenitvijo dogovora, a je Donald Trump pogajanja prekinil tik pred zdajci, ker je bil v napadu talibanov v Afganistanu ubit ameriški vojak.

Zdaj je ameriška televizija NBC poročala, da se ZDA pripravljajo na umik okoli 4000 vojakov iz Afganistana. To so nakazali trije sedanji in dva bivša predstavnika administracije.