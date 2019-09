Trump sporoča Evropi: Zaprte borce IS bomo izpustili na evropskih mejah

Donald Trump je v ovalni pisarni Bele hiše novinarjem dejal, "jaz sem porazil kalifat"ter da imajo zdaj ZDA na tisoče vojnih ujetnikov, borcev skupine Islamska država. Dodal je, da so ZDA sporočile evropskim državam, iz katerih so borci prišli, naj jih sprejmejo in da jim lahko potem sodijo ali naredijo z njimi, karkoli želijo."Do zdaj so to zavračale," je zatrdil Trump in izpostavil Nemčijo in Francijo.