Trump srečanje s kitajskim predsednikom označil za 'izvrstno'

Donald Trump je srečanje s kitajskim predsednikom Ši Džinpingomoznačil za "izvrstno" in dejal, da so pogajanja "nazaj". Potrdil je, da bosta državi trgovinska poganja nadaljevali, kjer sta jih končali, preden so letos propadla. Potrdil je tudi, da ZDA "vsaj za zdaj" ne bodo uvedle novih carin na kitajsko blago. Dodal je, da bo Kitajska povečala uvoz ameriških kmetijskih proizvodov.

Že pred pogovorom so poznavalci ocenili, da predsednika ZDA in Kitajske na današnjem srečanju ne bosta sklenila uradnega dogovora. Dosegla naj bi premirje in se zavzela za nadaljevanje trgovinskih pogovorov. Po poročanju ameriških in kitajskih medijev naj bi se sicer državi že dogovorili za premirje v trgovinski vojni, da bi lahko nadaljevali pogovore o rešitvi spora.

Doslej je Trump uvedel 25-odstotne carine na 250 milijard dolarjev uvoza iz Kitajske, zagrozil pa je s carinami še na 325 milijard uvoza, če ne bo dogovora. Peking je na drugi strani prav tako že uvedel carine na uvoz iz ZDA v enaki vrednosti, enak odziv pa bo sledil, če bo Trump uvedel dodatne carine.

Trump sicer s carinami grozi tudi drugim državam in povezavam, kot je EU, kar krepi predvsem ekonomsko negotovost in že omejuje mednarodno trgovino ter slabi globalno gospodarsko rast.