Trump nogometne prvake počastil s hamburgerji, picami in krompirčkom

Pojedina hamburgerjev v Beli hiši FOTO: AP Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek v Beli hiši pripravil zabavo za študentske prvake v ameriškem nogometu. Počastil jih je s picami, hamburgerji in ocvrtim krompirčkom, kot je dejal, pa je to sredi blokade financiranja vlade plačal sam. Trump, ki, kot pravi, obožuje hitro prehrano, je povedal, da je za študentske prvake naročil več pic, 300 hamburgerjev in "veliko, veliko ocvrtega krompirčka". Posnetki iz Bele hiše kažejo na široko nasmejanega Trumpa za mizo s srebrnimi pladnji, založenimi s hamburgerji iz restavracij McDonald's, Burger King in Wendy's. Na drugi fotografiji pa so papirnate vrečke s predsednikovim pečatom, polne ocvrtega krompirčka. Gre za "izjemno ameriško hrano", je komentiral Trump. FOTO: AP "To delamo zaradi blokade vlade," je dejal predsednik, ki je to blokade sprožil, ker mu demokrati v kongresu ne odobrijo financiranja zidu na meji z Mehiko. Tudi tiskovna predstavnica Bele hiše je nato tvitnila, da so kljub blokadi financiranja vlade priredili sprejem za mlade športnike. "Demokratsko zavračanje kompromisa glede varnosti na meji in deblokade vlade ni preprečilo predsedniku Trumpu, da nocoj ne bi pogostil državnih prvakov," je zapisala. Zatrdila je še, da je predsednik "osebno plačal postrežbo na dogodku z nekaj velikimi restavracijami ameriške hitre prehrane". Demokrati so sicer še pred tem Trumpa obtožili, da se ne želi pogajati o tem, kako končati blokado financiranja vlade, ki se vleče že 24. dan. Še vedno tudi nič ne kaže, da bi lahko prišlo do kompromisa. ZDA podaljšale namestitev vojske na meji z Mehiko Trump vztraja pri svojih načrtih za izgradnjo zidu na meji z Mehiko, da bi tako preprečil nezakonite migracije. Zaradi svojih zahtev pa so vladne agencije že četrti teden delno zaprte, kar le kopiči stroške. Ameriška vlada pa je medtem podaljšala namestitev vojakov na meji z Mehiko do konca septembra, so v ponedeljek sporočili iz Pentagona. Vojaki na meji pomagajo predvsem pri mobilnem nadzorovanju meje in podaljševanju žičnate ograje med mejnimi prehodi. Razširili so tudi pooblastila vojakov, ki so trenutno na meji, saj bodo lahko med drugim nadzorovali iz zraka. Misija bi se morala končati konec meseca, a so jo na prošnjo ministrstva za domovinsko varnost podaljšali do konca septembra. Pentagon ima na meji nameščenih okoli 2350 vojakov; lani novembra jih je tja poslal Trump. Pri operacijah na meji pa pomaga še okoli 2200 pripadnikov nacionalne garde. Njihova primarna naloga je bila vzpostavljanje žičnate ograje.