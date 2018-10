Trump: To je bilo najslabše prikrivanje v zgodovini

Če je še do nedavnega branil svoje zaveznike, je ameriški predsednik Donald Trump pod vse večjim pritiskom in po priznanju Savdske Arabije, da so umorile novinarja Džamala Hašodžija, tudi sam nekoliko zaostril svojo retoriko. "Imeli so zelo slab prvotni načrt, zelo slabo so ga izvedli in prikrivanje je bilo najslabše v zgodovini takšnih poskusov," je bil Trump kritičen do savdskega sprenevedanja glede tega, kaj se je zgodilo z novinarjem. "Kdorkoli se je domislil te ideje, mislim, da je v velikih težavah. In bi moral biti v velikih težavah," je še dodal predsednik ZDA.

Savdska Arabija je namreč večkrat spreminjala svojo zgodbo o tem, kje je izginuli novinar. Najprej so skušali svet prepričati, da je novinar zapustil konzulat v Istanbulu in je še živ. V ta namen so celo najeli njegovega dvojnika, ki se je oblekel v Hašodžijeva oblačila in si nadel umetno brado, da je bil videti kot umorjeni novinar. Ko so turški preiskovalci začeli pridobivati dokaze o tem, da je bil novinar umorjen, so savdske oblasti vendarle priznale, da je Hašodži umrl med pretepom na konzulatu. Ker tudi ta razlaga ni prepričala nikogar, so na koncu priznali, da je bil umorjen.

Prvi korak ZDA: odvzeli vizume 21 državljanom Savdske Arabije

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo pa je dejal, da bodo ZDA "kaznovale odgovorne". Sprejeli so že prvi korak. State Department je namreč odvzel vizume oziroma jih v prihodnje ne bodo izdali 21 državljanom Savdske Arabije. Večina od Savdijcev, proti katerim so ZDA ukrepale, že ima ameriške vizume, drugi pa jih ne bodo dobili. Zagotovil je, da ta ukrep ne bodo zadnja beseda ZDA.

ZDA zdaj po besedah Pompea ugotavljajo, ali bodo morda uvedli sankcije proti komu po zakonu Magnicki. Gre za zakon, ki nosi ime po ubitem ruskem kritiku oblasti in ZDA omogoča uvedbo sankcij proti kršiteljem človekovih pravic po svetu.

Medtem bo savdski kronski princ Mohamed bin Salman prvič od umora novinarja Washington Posta nagovoril svetovno javnost. Govoril bo na mednarodni investicijski konferenci v Rijadu. Nekateri menijo, da bi lahko prav on naročil umor novinarja.

Hašodžija so nazadnje videli živega, ko je 2. oktobra vstopil v savdski konzulat v Istanbulu, kamor je odšel urejati dokumente za poroko.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na podlagi preiskave turške policije v torek zatrdil, da je šlo za skrbno načrtovan umor in zahteva izročitev 18 osumljencev, ki naj bi jih pridržali v Savdski Arabiji, za sojenje v Turčiji.

Kje je truplo novinarja, še ni znano, britanski Sky News pa je poročal, da naj bi razkosane dele trupla našli na vrtu rezidence savdskega generalnega konzula v Istanbulu, ki je oddaljen kakih 500 metrov od konzulata.