Trump tokrat nad zakonite migrante, ki imajo subvencionirano prehrano

Njihove prošnje bodo zavrnjene, če vlada presodi, da obstaja velika možnost, da se bodo tudi v prihodnje zanašali na državno pomoč. Prosilcem, ki ne bodo ustrezali dohodkovnim standardom ali bo vlada presodila, da bi se lahko dolgoročno zanašali na pomoč države (tudi v obliki zdravstvenega varstva), pa bo v prihodnje vstop v državo povsem onemogočen.

Sprememba pravil bo "okrepila ideale samooskrbe", menijo ameriški uradniki. Na priseljence, ki že imajo zeleno karto, nova pravila najverjetneje ne bodo vplivala. Nova uredba, znana kot 'javna pristojbina', je bila v zveznem registru objavljena danes in bo predvidoma v veljavo stopila 15. oktobra.

Predsednik ZDA je priseljevanje opredelil kot osrednjo temo svoje administracije. Prejšnji teden so v državi Mississippi aretirali približno 680 ljudi zaradi suma, da so migranti brez dokumentov. V javnosti so ob tem zaokrožile slike otrok, ki jokajo po ločitvi od staršev. Uradniki so ob tem dejali, da so že sprejeli ukrepe za zagotovitev ustrezne nege teh otrok.

V Beli hiši trdijo, da dve tretjini migrantov, ki vstopajo v ZDA, "to počno na podlagi družinskih vezi, ne pa v želji po napredku in službah". Več kot tri četrtine (78 odstotkov) gospodinjstev migrantov brez ameriškega državljanstva in z najmanj srednjo šolo, koristi vsaj en državni program socialnega varstva, navaja Trumpova administracija.

V zadnjih dveh letih se je število aretiranih migrantov na meji ZDA z Mehiko občutno povečalo. Vendar pa hkrati število nedokumentiranih priseljencev v ZDA upada, kažejo nedavne analize raziskovalnega centra Pew.

Predsednik Trump je maja sicer podal predloge za nov sistem priseljevanja, ki temelji na veščinah, zasnovan tako, da bi favoriziral mlajše, bolje izobražene, angleško govoreče delavce.