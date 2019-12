Trump Trudeauja označil za dvoličnega in nato pohvalil lastni komentar

Voditelje Velike Britanije, Francije, Kanade in Nizozemske so kamere na sprejemu v Buckinghamski palači ujele pri norčevanju iz ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Na posnetku britanski premier Boris Johnson vpraša francoskega predsednika Emmanuela Macrona: "Si pozen zaradi tega?" Namesto Macrona odgovori kanadski premier, ki pove: "Pozen je, ker je imel 40-minutno tiskovno konferenco." Pred tem sta namreč Macron in Trump imela nenavadno dolgo novinarsko konferenco, Trudeau pa je dodal še: "Samo gledal si, kako je njegova ekipa izbuljila oči." Pri tem naj bi v mislih imel prav ameriškega predsednika.

Dejal je tudi, da bo najverjetneje odpovedal vse napovedane tiskovne konference po končanem vrhu, novinarjem pa je celo rekel: "Takoj (op.p. po vrhu) se bomo vrnili v Washington. Mislim, da smo imeli že dovolj novinarskih konferenc." Novinarji, ki so bili prisotni, so po končanem pogovoru slišali Trumpa, ki je pohvalil sam sebe: "Smešno je bilo, ko sem ga označil za dvoličnega." Prav tako se je norčeval iz načina, kako so mediji pokrivali dejstvo, da je po posnetku nenadoma odpovedal tiskovno konferenco. "In veš kaj bodo rekli," je dejal nekomu izmed prisotnih, "Rekli bodo: ’Ni imel tiskovne konference, ni imel tiskovne konference!". Tega trenutka niso ujele kamere, le mikrofoni, ki so bili v sobi še prižgani.

O spornem posnetku so povprašali tudi Johnsona, ki ni povedal nič konkretnega: "To je neumnost. Ne vem, od kod je to sploh prišlo." Poudaril je, da je njegova naloga gostitelja predvsem opomniti voditelje, da je "njihova zaveza medsebojne obrambe v samem osrčju zavezništva in varuje skorajda milijardo ljudi po načelu 'vsi za enega, eden za vse'".