Trump: Tviti niso rasistični, jaz nisem rasist. Te ženske sovražijo to državo

V seriji tvitov se je tudi obregnil ob dvojna merila, ki po njegovem obstajajo, ko gre za presojanje sovražnega govora. Dejal je, da so kongresnice, s katerimi se prepira, izrekle nekaj najbolj "sovražnih in ogabnih stvari", ki jih je kakšen politik kadar koli izrekel, te izjave so bile po njegovem uperjene proti Izraelu, proti ZDA, podpirale so teroristične organizacije ... a po njegovem niso nikogar zmotile, ker gre za demokratke. Demokratskemu taboru pa je sporočil, da imajo težave, ker imajo v svojih vrstah očitno ljudi, ki podpirajo socializem.

Trump je dvignil prah, ko je štirim kongresnicam - Alexandrii Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashidi Tlaibin Ayanni Pressley dejal, da "naj se vrnejo v svoje, kriminala polne države, od koder so prišle in jih popravijo" - čeprav so vse štiri rojene v ZDA.

Verbalni napad na ekipo kongresnic, ki so ob izvolitvi prisegle, da bodo "rušile etnične in spolne bariere, prav vse pa so ta čas razburjale tudi s svojimi izjavami, je sprožil val kritik in obsodb Trumpa.

Vse skupaj se je sicer začelo zaradi spora med Ocasio-Cortezovo in predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi glede zakona o izredni pomoči za reševanje humanitarne krize na meji. Ocasio-Cortezova, ki jo je Pelosijeva ob izvolitvi sicer kovala v zvezde, pa vsega skupaj ni videla kot strokovno kritiko starejše kolegice, ampak je izrazila prepričanje, da Pelosijeva ne mara žensk, ki so pripadnice etničnih manjšin.

Spor je nekaj dni zaostroval razmere v demokratski stranki. Medtem ko je nekaj demokratov prikimavalo Pelosijevi, je podpora Ocasio-Cortezovi podpora naraščala predvsem na družbenih omrežjih, kjer ima med progresivnimi volivci precej veliko podporo. Na njeno stran je stopilo tudi nekaj njenih kolegov. "Vse skupaj je lekcija o tem, da danes živimo v drugačnem svetu, v takšnem, kjer novincem ni treba sedeti v kotu in biti tiho. Ko imaš štiri milijone sledilcev na Twitterju, si sila, ki jo je treba upoštevati," je za CNN ocenil John Yarmuth.

A se je nato vse skupaj obrnilo drugače, ko se je v debato vpletel Trump. Demokrati so bolj ali manj strnili vrste in se spet osredotočili komentarje ameriškega predsednika. Okrepili so se znova glasovi, ki jim pritrjuje tudi četverica kongresnic - da je čas, da Trumpa odpokličejo.

In kdo so štiri kongresnice, ki očitno motijo tako Trumpa kot del demokratov?

Alexandria Ocasio-Cortez, znana tudi kot AOC, je svoj sedež osvojila, ko je v tekmi premagala demokratskega kolega Joeja Crowleyja in stara 29 let postala najmlajša ameriška kongresnica. Vzhajajoča zvezda med mladimi je podpornica demokratičnega socializma, kar moti nekatere zmernejše demokrate, v času, odkar zaseda položaj pa se je večkrat zapletla v težave zaradi napačnega poznavanja ekonomskih in drugih dejstev.

Ilhan Omar ima somalijske korenine, njena družina je v ZDA prišla v času, ko je v Somaliji vladala državljanska vojna. Državljanka je postala leta 2000. Je ena od prvih dveh muslimanskih žensk, izvoljenih v ameriški kongres. Zaradi svojih stališč so mnogi prepričani, da ji je blizu antisemitizem.

Rashida Tlaib ima palestinske korenine, je druga muslimanska ženska, ki je na zadnjih volitvah skupaj z Omarjevo pisala zgodovino, ko sta postali prvi muslimanski kongresnici. Doslej je večkrat razburila z izjavami o holokavstu in z uporabo sočnega jezika, ko gre za Trumpa.

Ayanna Pressley pa je znana po tem, da je sama žrtev spolnega nasilja. Njen moto je, da morajo biti ljudje, ki "so izkusili bolečino, najbližje oblasti", zavzema se za zaščito žrtev spolnega nasilja in pravico do splava.