Trump v primeru vojne Iranu zagrozil z uničenjem: Nikoli več ne grozi ZDA

"Če se Iran želi spopadati, bo to njegov uradni konec. Nikoli več ne grozi ZDA!" je tvitnil Donald Trump po nedeljskem raketnem napadu, ki ni zahteval žrtev. ZDA imajo v Iraku 5000 ameriških vojakov in Washington ugiba, da bi se lahko Teheran v času višanja napetosti znesel nad njimi.

Savdski zunanji minister Abel al Džubeir je medtem povedal novinarjem, da njegova kraljevina noče vojne v regiji, če pa se bo druga stran odločila za vojno, se bo kraljevina borila z vso silo in odločnostjo in bo branila sebe, svoje državljane in interese.