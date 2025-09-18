Trump v Veliki Britaniji sprejet z najvišjimi častmi

V Veliki Britaniji so z velikim pompom sprejeli ameriškega predsednika Trumpa s prvo damo Melanio. Blišč in razkošje, kot ga premore le monarhija, niso zasenčili niti protesti. Na skoraj tisoč let starem gradu Windsor, najljubši lokaciji pokojne kraljice Elizabete II., je kralj Karel III. ameriški predsedniški par sprejel z najvišjimi častmi. Po topovskih salvah, pregledu častne straže, vožnji s kočijo in preletu letal je sledil razkošen banket, kjer Trump ni skrival navdušenja nad obiskom, čas pa je izkoristil tudi za šarmiranje princese Kate, ki ji je že ob prihodu dejal, kako zelo lepa je.