Trump vojakom v Afganistanu postregel purana in nakazal na vnovična pogajanja s Talibani

V nagovoru četam je dejal, da so se Združene države Amerike pogovarjale s Talibani, ki da "želijo skleniti premirje". Prav tako je izpostavil, da ZDA "bistveno" zmanjšujejo število vojakov v Afganistanu. 18 let po začetku ameriškega posredovanja proti Talibanom v Afganistanu, ki je sledilo terorističnim napadom 11. septembra 2001, tam namreč še vedno ostaja okoli 13.000 ameriških vojakov.

Med kratkim postankom v letalski bazi Bagram je vojakom postregel purana, poziral fotografom in se srečal z afganistanskim predsednikom Ashrafom Ghanijem , poroča BBC.

Ameriški predsednik Donald Trump je na zahvalni dan nenapovedano obiskal ameriške vojake v Afganistanu. To je sicer njegov sploh prvi obisk te države.

Trumpov obisk prihaja po nedavni zamenjavi zapornikov s Talibani, cilj pa je nadaljevati mirovna pogajanja. Talibani so v začetku tega meseca namreč osvobodili dva akademika, ki sta bila njihova talca vse od leta 2016 - Američana Kevina Kinga in Avstralca Timothyja Weeksa - v zameno za tri njihove starejše borce.

"Srečujemo se z njimi (Talibani - op.p.) in poudarjamo, da je čas za premirje. Sprva ga niso želeli, zdaj pravijo da ga," je dejal Trump v vojaški bazi v bližini afganistanske prestolnice."Verjamem, da se bo verjetno tako izšlo."

Kako 'vsebinski' so sploh ti pogovori, ni znano. Afganistanske oblasti premirje sicer želijo že dalj časa, toda Talibani, ki trenutno nadzorujejo več ozemlja, kot kadarkoli prej, neposredne pogovore z vlado - dokler ne bo dosežen sporazum z ZDA - zavračajo.

Talibanski voditelji so po poročanju Reutersa potrdili, da srečanja z visokimi ameriškimi predstavniki v Dohi potekajo že od minulega konca tedna, a da se uradni pogovori še niso pričeli.

Je pa Trump znova potrdil svoje načrte za zmanjšanje števila ameriških vojakov na afganistanskih tleh na okoli 8600. Koliko in kdaj bi se ostali vrnili domov, ni znano. "Ostali bomo, dokler ne bomo dosegli dogovora ali pa popolne zmage. A dogovora si zelo želijo," je dodal.

Kako je potekal obisk?

Trump je v Afganistan prispel v četrtek ob 20.30 (po lokalnem času), odšel pa še pred polnočjo. Njegov obisk je bil iz varnostnih razlogov izpeljan v popolni tajnosti. Bela hiša je potrdila, da so med njegovim obiskom ves čas 'skrbeli' za redne objave na njegovem Twitter profilu, da njegov 'daljši molk' ne bi vzbujal suma.

Kmalu po prihodu ga je sprejel ameriški general Mark Milley, ki je že v sredo nakazal, da so možnosti za uspeh dogovora glede premirja višje kot kadarkoli prej, ter da bi se to lahko zgodilo že kmalu.

Ameriški predsednik, ki je potoval s številnim spremstvom, je z vojaki tudi povečerjal, kasneje pa še poziral za fotografije. "Tega zahvalnega dne ni bi želel praznovati nikjer drugje, kot tukaj - z najmočnejšimi, najvzdržljivejšimi, najboljšimi in najbolj pogumnimi bojevniki na obličju Zemlje," je dejal.

Vojakom, ki so se žrtvovali z aboljši jutri Afganistana, se je zahvalil tudi predsednik Ghani. "Afganistanske varnostne sile zdaj prevzemajo nadzor," je dodal.

Ghani kasneje na družbenem omrežju Twitter sicer ni komentiral Trumpovih navedb glede pogovorov s Talibani, je pa izpostavil, da "če so Talibani iskreno zavezani k mirovnemu sporazumu, morajo sprejeti premirje". Slednji se na navedbe obeh predsednikov še niso odzvali, se pa javnost sprašuje, ali so tokrat resnično pripravljeni na resna pogajanja in ali jim je moč zaupati.