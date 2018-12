Trump vztraja: Dajte denar za zid ali pa bodo vladne agencije še naprej zaprte

Potem ko ameriškemu kongresu tudi v četrtek ni uspelo sprejeti proračuna, ki bi na zahtevo predsednika Donalda Trumpa predvideval tudi pet milijard dolarjev za gradnjo zidu na meji z Mehiko, Trump vztraja pri delni blokadi vladnih agencij. To pomeni, da že od sobote omejeno delajo na več ministrstvih, zaprti ostajajo tudi nekateri narodni parki in gozdovi.

Kljub več srečanjem kongresniki do zdaj dogovora niso dosegli, Trump pa vztraja pri zidu, ki naj bi skupno stal 23 milijard dolarjev.

Zaradi blokade, tretje v tem letu, je moralo več kot 400.000 zveznih uslužbencev delati brez plačila do rešitve spora. Dodatnih 380.000 pa jih je končalo na prisilnem neplačanem dopustu. Organi pregona, kot so obmejna policija, pošta in letališča, za zdaj obratujejo normalno.

"Kriza se bo podaljšala globoko v januar"

Nov poskus dogovora naj bi sledil 2. januarja. Tako so sporočili iz senata v četrtek, a resnejše poskuse za dogovor je pričakovati od 3. januarja, ko bodo večino v predstavniškem domu prevzeli demokrati. Ti pa gradnji zidu odločno nasprotujejo, tako da bi se lahko kriza podaljšala globoko v januar, opozarjajo poznavalci.

Delno zaprtje vlade je imelo do zdaj sicer omejen vpliv. Deloma tudi zaradi trenutnih praznikov in posledičnih počitnic, a bi se to lahko kmalu spremenilo.

Vladne agencije so v četrtek že začele obveščati javnost o motnjah pri delovanju. Agencija za izredne razmere je tako sporočila, da ne bodo mogli obravnavati novih zavarovalnih polic za primer poplav, kar bi lahko vplivalo na prodajo nepremičnin.