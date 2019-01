Trump vztraja pri zidu. Demokrati ga obtožujejo, da želi vladati s 'kuhanjem mule'

Ameriški predsednik Donald Trump je v televizijskem nagovoru skušal prepričati Američane, da je na južni meji vse večja humanitarna kriza in kriza nacionalne varnosti. Demokrata Nancy Pelosi in Chuck Schumer pa sta takoj za njim Američanom povedala, da Trump ustvarja umetno krizo, ker želi denar za zid na meji. Schumer je Trumpu očital, da želi vladati s 'kuhanjem mule'.

Trump je v televizijskem nagovoru skušal prepričati Američane, da je zid na meji z Mehiko nujno potreben. FOTO: AP

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da vsi Američani trpijo zaradi nenadzorovanega nezakonitega priseljevanja, mamil in kriminalnih dejanj nezakonitih priseljencev. Nato je naštel primere grozljivih umorov, ki so jih izvršili nezakoniti priseljenci. Pred tem je sicer dejal, da želi ustaviti humanitarno krizo in trpljenje žensk ter otrok, ki se podajajo na nevarno pot v ZDA. Kljub nekaterim ugibanjem ni razglasil izrednih razmer, ampak je napovedal nov sestanek z voditelji kongresa v Beli hiši okrog financiranja varnosti na meji ter dejal, da se bo financiranje vladnih agencij obnovilo takoj, ko bodo demokrati plačali 5,7 milijarde dolarjev (4,9 milijarde evrov) za zid na meji z Mehiko, ki bo na njihovo željo železen.

Ljudje spremljajo Trumpov nagovor FOTO: AP

Očitki o vladanju s 'kuhanjem mule' Demokrati nimajo nobene želje po nobenem zidu na južni meji, ne železnem, betonskem ali lesenem, in tudi Trumpu ne nameravajo dati denarja zanj. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi in vodja senatnih demokratov Chuck Schumer sta zahtevala in tudi dobila priložnost za odgovor predsedniku v neposrednem prenosu televizijskih mrež takoj za njegovim govorom.

Demokrata Chuck Schumer in Nency Pelosi. FOTO: AP