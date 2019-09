Trump z novimi sankcijami proti Iranu

Donald Trump se bo sestal z nacionalnim svetom za varnost in se s člani posvetoval o možnih odgovorih na napad z droni in raketami, ki je po prepričanju Bele hiše vplival na 5 odstotkov svetovne proizvodnje nafte. Iran zanika vpletenost v napad, za katerega so odgovornost prevzeli hutijski uporniki, ki se v Jemnu borijo proti vladi, ki jo podpira Savdska Arabija.