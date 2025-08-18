Trump z Zelenskim in evropskimi voditelji o miru: kaj si želijo ljudje?

Po srečanju z ruskim predsednikom Putinom na Aljaski bo ameriški predsednik Trump v Washingtonu o končanju vojne v Ukrajini govoril še z ukrajinskim predsednikom Zelenskim in z več evropskimi voditelji. Ena glavnih tem bodo varnostna jamstva za Ukrajino. Trump je sicer prepričan, da bi lahko Zelenski takoj končal vojno z Rusijo, če bi se odpovedal delom vzhodne Ukrajine in Krimu ter vstopu v Nato.