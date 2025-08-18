Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektor Svet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Svet

Trump z Zelenskim in evropskimi voditelji o miru: kaj si želijo ljudje?

Ljubljana, 18. 08. 2025 18.56 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Melita Stolnik
Komentarji
1

Po srečanju z ruskim predsednikom Putinom na Aljaski bo ameriški predsednik Trump v Washingtonu o končanju vojne v Ukrajini govoril še z ukrajinskim predsednikom Zelenskim in z več evropskimi voditelji. Ena glavnih tem bodo varnostna jamstva za Ukrajino. Trump je sicer prepričan, da bi lahko Zelenski takoj končal vojno z Rusijo, če bi se odpovedal delom vzhodne Ukrajine in Krimu ter vstopu v Nato.

donald trump zda eu volodimir zelenski
SORODNI ČLANKI

Trump: Ukrajina lahko konča vojno, a naj pozabi na Nato in Krim

Putin pristal na ameriška in evropska varnostna jamstva za Ukrajino

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Finfer
18. 08. 2025 19.36
+1
ukrajina nima kaj iskati v evropi niti v natu saj ne spadajo v to okolje in trump ima popolnoma prav vsaka mu čast !!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189