Trump začenja udarno

Odločno in z vso silo se je novi-stari ameriški predsednik Donald Trump takoj po uradni zaprisegi lotil uresničevanja svojega političnega načrta. Odpravil je preštevilne ukrepe svojega predhodnika Joeja Bidena in podpisal goro izvršnih ukazov. Izredne razmere na meji z Mehiko, izstop ZDA iz Pariškega podnebnega sporazuma, pomilostitev obsojencev za napad na kongres. To so le nekatere od njegovih najodmevnejših potez. Njegovi podporniki so v sedmih nebesih, nasprotniki se držijo za glave, zaskrbljeni odzivi prihajajo tudi iz sveta.