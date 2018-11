Trump zagrozil s streljanjem na migrante, če bodo ameriške vojake obmetavali s kamni

Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem v Beli hiši dejal, da je skupina več tisoč migrantov, ki je na poti skozi Mehiko proti ameriški meji, mehiške policiste "zlobno in nasilno" obmetavala s kamenjem.

"Tega ne bomo prenašali. Če hočejo metati kamne v našo vojsko, bo naša vojska odgovorila," je zagrozil. "Rekel sem jim (vojakom), naj razmislijo o puški. Ko mečejo kamne, tako kot so jih v mehiško vojsko in policijo, naj razmislijo o puški," je dodal.

Ko so ga vprašali, ali to pomeni, da bodo na migrante streljali, je Trump odvrnil: "Upam, da ne." Nato je dodal: "Kdorkoli meče kamne, skale ... bomo to dojeli kot strelno orožje, saj ni veliko razlike, če ti v obraz prileti kamen."

Tiskovni predstavnik Pentagona Jamie Davis je na prošnjo za komentar Trumpovih izjav dejal, da vojska ne bo razpravljala o hipotetičnih situacijah, pri čemer pa je poudaril, da "naše sile sestavljajo izurjeni profesionalci, ki imajo vedno neodtujljivo pravico do samoobrambe".

Trump je pred vmesnimi kongresnimi volitvami zaostril retoriko in obtožuje demokrate, da želijo odpreti meje kriminalcem, posiljevalcem in teroristom.

Obljubil je tudi, da bodo na tisoče migrantov nedoločen čas zadrževali v velikih šotorskih naseljih, ki naj bi jih s pomočjo vojske že postavljali ob meji. Dejal je tudi, da bodo bodoči prosilci za azil lahko tega podali le, če bodo prišli na mejne prehode.