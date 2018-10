Trump zagrozil Savdski Arabiji z resnimi posledicami

Ameriški predsednik Donald Trump ni povedal, od kod mu informacija, da je Džamal Hašodži mrtev, vendar mu je v četrtek o svojem obisku v Rijadu in Istanbulu poročal državni sekretar Mike Pompeo. Ta naj bi savdskim vladarjem naročil, da morajo opraviti kredibilno preiskavo, Trumpu pa priporočil, naj ZDA počakajo do njenega konca, preden se odločijo za morebitno ukrepanje.

Pompeo novinarjem ni hotel odgovoriti na vprašanje, ali je Hašodži, ki so ga nazadnje videli živega 2. oktobra ob vstopu v savdski konzulat v Istanbulu, živ ali mrtev. Turčija trdi, da so novinarja s stalnim prebivališčem v ZDA, ki je občasno kritiziral savdski režim, v konzulatu mučili, ubili in razkosali.

Ameriški finančni minister Steven Mnuchin se je v četrtek pridružil vrsti kolegov in poslovnih voditeljev, ki so odpovedali udeležbo na veliki investicijski konferenci savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana prihodnji teden v Rijadu.

Trump je doslej predvsem poudarjal, da Hašodži ni ameriški državljan in da namerava Savdska Arabija od ZDA kupiti za 110 milijard dolarjev vojaške opreme, kar se mu zdi škoda izgubiti. Njegovi kritiki v ZDA so zaradi tega opozarjali na velike investicije savdskih milijonarjev v Trumpove nepremičnine in govorijo, da Trump ustvarja vtis, kot da so ameriška načela na prodaj.

Trump je sicer vtis, da je pripravljen kaj narediti za svobodo tiska, pokvaril že zvečer na enem od svojih zborovanj, tokrat v Montani. Med drugim se je postavil v bran republikanskemu zveznemu kongresniku Gregu Gianforteju, ki je lani fizično napadel novinarja, ker mu niso bila všeč njegova vprašanja.

"Vsak fant, ki zna nekoga podreti s svojim telesom – to je moje vrste fant," je ob aplavzu prisotnih izjavil Trump. Gianforte je lani napadel novinarja britanskega časopisa Guardianin uvodoma lagal policiji, da ga je prej napadel novinar. Ko so ga ujeli na laži, si je premislil in priznal krivdo za prekršek, kar ga ni stalo ničesar. Novembra ga bo skušala spodnesti demokratka Kathleen Williams.