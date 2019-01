Trump žalil upokojenega generala: 'Znan je po svojih velikih, neumnih ustih'

"Če želimo, da nam vlada nekdo, s katerim ne bi nikoli sklepali poslov, ker ima tako zelo sumljivo ozadje, če smo pripravljeni na to, potem je to v konfliktu s tem, kar mislimo, da smo. Zato menim, da je v takih časih potrebno zavzeti stališče," je za ABC povedal McChrystal in Trumpa označil za lažnivca brez morale.

General, ki ga je Obama odstavil s položaja poveljnika sil v Afganistanu, ker je leta 2010 v pogovoru za revijo Rolling Stone kritiziral vlado in posebej podpredsednika Josepha Bidna, je v pogovoru za ABC kritiziral Trumpovo odločitev za umik vojakov iz Sirije.

"Če umakneš ameriški vpliv, potem bo verjetno nastala večja nestabilnost in bo veliko težje vplivati na dogodke," je dejal McChrystal o Trumpovi odločitvi, zaradi katere je s položaja odstopil obrambni minister James Mattis.

Danes predsednika ZDA čaka podoben odgovor na članek Mitta Romneyja, ki v Washington Postu piše, da Trump ni dorasel svojemu položaju, njegove besede in dejanja pa so sprožila razočaranje po vsem svetu.

Nekdanji republikanski predsedniški kandidat in novi senator iz Utaha napoveduje, da bo v novem sklicu kongresa kritiziral predsednika vedno, ko bo to potrebno. "Dobro je znano, da nisem podpiral njegove kandidature. Ko je osvojil nominacijo stranke sem upal, da se bo vzdržal zamer in zmerjanj. Ni se,"je napisal Romney.

Nekdanji guverner Massachusettsa je pozdravil Trumpove davčne olajšave, reformo kazenske zakonodaje, oster nastop proti Kitajski zaradi trgovinskih praks in imenovanje konservativnih sodnikov.

"Politike in imenovanja so le del predsednikovanja. Predsednikov značaj in vodstvo je sedaj, ko je nacija tako razdeljena, zamerljiva in jezna, nepogrešljivo. Vendar ravno pri tem predsednikove pomanjkljivosti najbolj bijejo v oči," je napisal Romney in napovedal, da bo kot senator podpiral politike v interesu ZDA in nasprotoval tistim, ki to niso.