Trump zaradi migracij uvedel carine na uvoz iz Mehike

Donald Trump je očital Mehiki pasivno sodelovanje pri omogočanju nezakonitih migracij. Uvedbo carin je utemeljil s tem, da odnos Mehike predstavlja "izredno stanje in grožnjo za nacionalno varnost in gospodarstvo ZDA".

Ravno v sredo so ameriški obmejni agenti v teksaškem El Pasu po navedbah Trumpa pridržali do sedaj največjo skupino 1036 migrantov. V skupini so bile celotne družine iz Gvatemale, Hondurasa in Salvadorja. V zadnjih mesecih so sicer mesečno pridržali po več kot 100.000 migrantov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Mehika: Trumpov ukrep je poguben

Podsekretar za Severno Ameriko pri mehiškem zunanjem ministrstvu Jesus Seadeje v prvem odzivu Mehike Trumpov ukrep označil za pogubnega in napovedal protiukrepe. "To je pogubno. Če bodo grožnjo uresničili, bo to nevarno," je dejal.

Mehiški predsednik Andres Lopez Obrador je v četrtek že poslal pismu Trumpu, v katerem je poudaril, da si ne želi konfrontacij in pozval k dialogu z ZDA glede migracij. "Sporočam vam, da ne želim konfrontacij. Predlagam poglobitev našega dialoga, da poiščemo druge alternative problemu z migracijami," je zapisal.