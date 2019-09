Trump: ZDA so pripravljene odgovoriti na napad v Savdski Arabiji

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da so ZDA pripravljene odgovoriti na napad z droni, v katerem sta bili poškodovani naftni rafineriji v Savdski Arabiji in ki je prepolovil proizvodnjo. Odgovornost za napad so sicer prevzeli jemenski uporniki, a ZDA so s prstom pokazale na Iran. Cene nafte na azijskem trgu so narasle za 10 odstotkov.

Ameriški predsednik Donald Trump je tvitnil, da so ZDA pripravljene odgovoriti na napad na naftni rafineriji v Savdski Arabiji. "Imamo razloge, da verjamemo, da vemo, kdo je odgovoren, in smo pripravljeni na napad, če dobimo potrditev. Čakamo še, da nam iz kraljestva sporočijo, kdo je po njihovem odgovoren za napad, in glede na to bomo nadaljevali," je zapisal Trump.

To je prvič, da je Trump namignil na potencialni vojaški odziv na nedavni napad dronov, ki je prepolovil proizvodnjo nafte v Savdski Arabiji. Ta pomeni kar 10 odstotkov svetovne proizvodnje. Jemenski uporniki Hutiji, ki jih podpira Iran, so prevzeli odgovornost za sobotne napade, v katerih so uporabili brezpilotna letala. Tarča sta bili naftni rafineriji, ki sta v lasti državnega energetskega velikana Aramco. Zunanji minister ZDA Mike Pompeo je s prstom pokazal na Teheran, češ da ni nobenega dokaza, da so ta "nezaslišani napad na svetovne energetske zaloge" res izvedli iz Jemna. "ZDA bodo v sodelovanju s partnerji in zavezniki poskrbele, da energetski trg ne bo trpel in da bo Iran odgovarjal za svojo agresijo," je dejal Pompeo. V Iranu so se odzvali na obtožbe in dejali, da ZDA želijo ustvariti pogoje za morebitne sovražne poteze proti islamski republiki v prihodnosti. "Takšne brezplodne obtožbe na slepo so nedoumljive," je dejal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Abas Musavi. Napetosti med Teheranom in Washingtonom se stopnjujejo od maja lani, ko je Trump odstopil od iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015 in znova uvedel sankcije proti državi.

’Duh je ušel iz steklenice’ Hutiji so že napadli letališče v Savdski Arabiji in druge pomembne objekte, kar naj bi bilo maščevanje za bombardiranje območij v Jemnu, ki so pod nadzorom upornikov. Čeprav so v kraljestvu porabili več milijard dolarjev za vojaško opremo, je napad na naftni rafineriji pokazal, kje so ranljivi. Savdski de facto vodja kronski princ Mohamed bin Salmanje dejal, da je kraljestvo pripravljeno in zmožno odgovoriti na agresijo teroristov. V telefonskem pogovoru sta princ Mohamed in Trump družno obsodila napade na "infrastrukturo, ki je ključna za svetovno ekonomijo". Cene nafte so na azijskih borzah narasle za 10 odstotkov, medtem ko se v Savdski Arabiji posvečajo popravilom rafinerij.

Satelitski posnetki škode na rafineriji, ki jih je predstavila ameriška vlada. FOTO: AP