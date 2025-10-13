Trump znova grozi z visokimi carinami, novi Nobelovi nagrajenci za ekonomijo

Predsednik Trump je Kitajski zagrozil z novimi visokimi carinami, kar je v petek močno prestrašilo finančne trge. Vzrok spora je kitajska krepitev nadzora pri izvozu redkih zemeljskih kovin, ki so ključne za tehnološki sektor. Dobili smo nove Nobelove nagrajence za ekonomijo. Zmagali so trije, ki ugotavljajo, da smo imeli večji del zgodovine gospodarsko stagnacijo, torej ni bilo gospodarske rasti in ta ni samoumevna. Poganja jo inovacija, če ni inovacije, smo v težavah. Nobelovci so pokazali, da je inovacija glavni motor gospodarstva.