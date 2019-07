Trump v govoru o letu 1775: Naša vojska je zavzela letališča

Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu se je med govorom množici ljudi pred Lincoln Memorialom ob praznovanju dneva neodvisnosti pripetila nova 'nesrečna' napaka. Dejal je namreč, da so vojaki med ameriško vojno za neodvisnost leta 1775 zavzeli letališča. Trump je govoril o dobljenih bitke v boju z britansko vojsko, ki so potekale tistega leta.

"Kontinentalna vojska je osvojila grenko zmago v Valley Forgu, dosegla slavo na vodah Delawara in odvzela zmago generalu Cornwallisu v Yorktownu. Naša vojska je vladala zraku, nadzorovala obzidje in zavzela letališča. Storila je vse, kar je morala storiti," je v govoru dejal Trump.

Njegova izjava je na družbenih omrežjih v trenutku postala hit. Mnogi so izpostavili, da sta brata Wright prvi uspešen polet opravila šele leta 1903, nekateri pa so objavili 'resnične' posnetke in fotografije zavzetja letališč med vojnama v letih 1776 in 1812.

Nekateri pa so se šalili, da so v arhivih odkrili nove fotografije iz vojne leta 1775.

Washington Post pa je objavil, da je bilo v Trumpovem govoru še več napak. Tako je med drugim narobe dejal, da je bila kontinentalna vojska poimenovana po Georgeu Washingtonu, pomešal pa je tudi bitke iz vojne za neodvisnost, ki je trajala med leti 1775 in 1783, ter tistimi iz vojne med Ameriko in Veliko Britanijo, ki je trajala od leta 1812 do leta 1815.

Trump za napako okrivil dež

Trumpov govor iz Lincoln Memoriala množici je v deževnem vremenu trajal kar 45 minut. Prav dež pa je Trump uporabil za izgovor, s katerim je opravičeval svojo napako z omembo letališč, piše Huffington Post. Zaradi dežja naj bi imel težave pri branju s prikazovalnim besedila: "Stojiš pred milijoni in milijoni ljudi, ki te gledajo po televiziji in še ne vem kolikimi, ki so prišli vse do Washingtona. Mislim, da je dež onesposobil 'boben', ampak sem besedilo zelo dobro poznal, zato sem lahko govor končal brez 'bobna'," je novinarjem odgovoril Trump.

Kljub temu ostaja ne nejasno, zakaj je Trump v svojem govoru dejal, da so imeli v času vojne za neodvisnost letališča, dodaja časnik.