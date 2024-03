Trumpov klan načrtuje milijardno investicijo na Balkanu

Trumpov klan se z milijardo dolarjev težko investicijo širi na Balkan. Natančneje v Srbijo in Albanijo, investitor pa je zet nekdanjega ameriškega predsednika in njegov nekdanji svetovalec v Beli hiši Jared Kushner, ki je poročen s Trumpovo hčerko Ivanko. Predvsem v Beogradu je znan ameriški vlagatelj poskrbel za nemir. Kushnerjevo podjetje naj bi namreč po dogovoru z oblastmi za 99 let brezplačno najelo stavbo, kjer stoji nekdanji sedež jugoslovanskega ministrstva za obrambo, ki ga je leta 1999 bombardiral Nato. Ameriški New York Times je dogovor označil za koruptiven, kar pa je pričakovano močno razburilo srbskega predsednika Aleksandra Vučića.