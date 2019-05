Trumpa preizkusi 'nekih malih orožij' Severne Koreje ne skrbijo

Ameriški predsednik Donald Trump je v okviru svojega obiska v Tokiu sporočil, da ZDA in Japonska dobro napredujeta v trgovinskih pogajanjih, vendar pa da bo za končni prostotrgovinski sporazum treba počakati na julijske parlamentarne volitve na Japonskem.

"Velik napredek je bil narejen v naših pogajanjih z Japonsko. Kmetijstvo in govedina sta zelo močno v igri. A veliko bo še počakalo na julijske volitve, na katerih pričakujem velike številke," je na Twitterju zapisal Trump.

ZDA tudi z Japonsko prenavlja trgovinske odnose in Trumpa na njegovem štiridnevnem obisku na Japonskem spremlja tudi glavni ameriški trgovinski pogajalecRobert Lighthizer. Kot je nakazal Trump, so tokrat na pogovorih o trgovini govorili predvsem o področju kmetijstva in govedoreje. O izvozu ameriške govedine na Japonsko sta strani sicer dogovor dosegli že pred dnevi.

Japonsko sicer skrbi predvsem, da bi Trump uvedel posebne carine na japonske avtomobile, kar bi lahko močno škodovalo japonskemu gospodarstvu. Abe je zato že pred časom sprožil "ofenzivo šarma", ki se zdaj nadaljuje tudi med Trumpovim obiskom.

'Severna Koreja je preizkusila neka mala orožja'

Trump je sicer tik pred pogovori zaostril napetosti med njim in Abejem, saj je med partijo golfa z Abejem na svojem Twitter profilu objavil:

"Severna Koreja je preizkusila neka mala orožja, kar je razburilo veliko mojih ljudi in drugih, ne pa mene."