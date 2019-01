Trumpov odvetnik priznal sodelovanje z Rusi, nekdanji odvetnik pa prirejanje anket

Odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Rudy Giuliani, je po več kot letu dni prepričevanja ameriške javnosti, da med Trumpovo predvolilno kampanjo in Rusi ni bilo nikakršnega sodelovanje, v sredo na ameriški televiziji CNNnenadoma dejal, da ni nikoli rekel, da ni bilo sodelovanja, temveč je zgolj trdil, da sam predsednik Trump ni sodeloval z Rusi ter da za to ni nobenih dokazov. Ameriške televizije mu zdaj vrtijo stare posnetke, nazadnje iz decembra lani, ko je trdil natanko to.

Preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja je doslej že dokazala, da je Trumpova kampanja sodelovala z Rusi, nazadnje z informacijo, da je nekdanji šef kampanje Paul ManafortRusom nosil podatke o notranjih anketah najverjetneje z namenom, da jim pomaga pri koordinaciji kampanje dezinformacij po družabnih medijih, ki jo je Mueller že prav tako dokazal.

Giuliani je zdaj povedal, kar je, analitiki pa ugibajo o motivu za izrečeno. Ali gre za novo strategijo Trumpovih odvetnikov, kar bi pomenilo, da bo predsednik ZDA vrgel pod vlak sodelavce, ki so jih ujeli s prsti v marmeladi, kar pomeni tudi lastnega sina Donalda mlajšega, ki se je sestal z rusko pravnico, da dobi umazanijo o Hillary Clinton. Ali pa je odgovor v kombinaciji Giulianijevih let, alkohola, utrujenosti in želje po begu.