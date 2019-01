Pelosijevi odrekel potovanje, ameriške delegacije ne bo v Davos

Trump je prvi predsednik v zgodovini ZDA, ki je zaprl lastno vlado. Ponavadi so s tem demokratskim predsednikom nagajali kongresni republikanci, vendar pa so se doslej vedno nekako uspeli dogovoriti s popuščanjem na obeh straneh. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je Trumpu svetovala, naj preloži načrtovani govor o položaju v državi pred obema domovoma kongresa ali pa ga poda v pisni obliki.

Njegova ponudba, da naj potuje s potniškim letalom je le norčevanje tako kot je bila njena trditev, da mu ne more zagotoviti varnosti za govor. Pelosijeva mu enostavno ni hotela dati platforme za politične napade nanjo in demokrate v "njeni hiši".

Pismo je udarilo v javnost v četrtek popoldne le slabo uro preden bi morala Pelosijeva z delegacijo odriniti na pot. Avtobus, ki bi jo moral z delegacijo peljati do vojaškega letališča, je pred kongresom čakal zaman.

Na Trumpa so se vsule kritike, da je malenkosten in otročji, pa tudi bolj utemeljene kritike na račun tega, da namerava vladna delegacija v Davos kljub zaprtju vlade. Trump se je odločil, da potem tudi vladna delegacija, v kateri so med drugim ministri za finance, trgovino in zunanje zadeve, ne bo šla v Davos, kjer bodo največjo ekonomijo sveta tako zastopali zgolj predstavniki zasebnega sektorja.