Trumpov zet izigral davčno zakonodajo?

Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj bi izigral zakonodajo in naj ne bi od leta 2009 do 2016 plačal skoraj nič davka na dobiček.

New York Times razkriva, da zet predsednika ZDA Donalda Trumpa in soprog Ivanke Trump, kar sedem let ni plačeval skoraj nič davka na dobiček. Vrednost njegovega premoženja je sicer okoli 280 milijonov evrov, poroča CNN. Njegov tiskovni predstavnik je obtožbe zavrnil in dejal, da je Jared Kushner plačal vse davčne obveznosti, ki mu jih nalaga zakon.

New York Times je pridobil zaupne dokumente, ki kažejo, da se je Kushner s pomočjo zakona, ki omogoča vlagateljem v nepremičnine, kot je Kushner, katerega družinsko podjetje Kushner je v zadnjem desetletju porabilo več milijard evrov za nepremičnine, prikaz razvrednotenja premoženja zaradi uporabe ali obrabe nepremičnine, okoristil. Zakon namreč predvideva, da se vrednosti nepremičnin vsako leto znižujejo, čeprav se dejansko vrednosti nepremičnin večinoma zvišujejo. Ta določba naj bi sicer zaščitila lastnike nepremičnin, ki vlagajo v naložbe, katerih vrednost naj bi se zaradi obrabe stavb zniževala, a v praksi nepremičninskim mogotcem prinese dodaten dobiček, pišeCNN. Cushner je kot direktor podjetja odstopil leta 2017 oziroma potem, ko je predsednik Trump prisegel kot ameriški predsednik, svoje deleže pa je prodal.