Trumpov zid ogroža arheološka najdišča

Trump se je zaščiti arheoloških najdišč izognil tako, da se njegovo ministrstvo za domovinsko varnost sklicuje na zakon iz leta 2005, po katerem lahko v imenu nacionalne varnosti počne z arheološkimi najdišči, spomeniki in ogroženimi živalskimi vrstami praktično vse, kar se mu zazdi. Odstranijo lahko tako tudi najdišča, ki potrjujejo 10.500 let stare človeške naselbine v Arizoni.

Gre za interno poročilo Nacionalne službe za parke iz julija letos, ki obsega 123 strani. Poročilo ugotavlja, da zid ogroža naravne in kulturne vire, ki so edinstveni za puščavo Sonora na jugozahodu Arizone. Glede na poročilo bo gradnja zidu oziroma ograje, saj je tudi Donald Trump odstopil od namere, da bodo zgradili betonski zid, uničila 22 arheoloških najdišč.

Na srečo arheologije iz Trumpovega zidu še ni nič, kljub temu, da si prisvaja denar zanj iz obrambnega proračuna in govori o kilometrih in kilometrih čudovitega zidu, ki bo ustavil nezakonito priseljevanje in dotok mamil v ZDA. Priseljevanje se nadaljuje, mamila pa v največji meri prihajajo v ZDA skozi pristanišča ali po zraku.