Trumpov besedni napad je rasističen, sklenil ameriški predstavniški dom

Predstavniški dom Kongresa ZDA je v torek izglasoval resolucijo, s katero so nedaven besedni napad ameriškega predsednika Donalda Trumpa na štiri demokratske kongresnice ostro obsodili in komentarje označili za rasistične. Trump je štirim kongresnicam – Alexandrii Ocasio-Cortez , Ilhan Omar , Rashidi Tlaib in Ayanni Pressley – dejal, da "naj se vrnejo v svoje, kriminala polne države, od koder so prišle in jih popravijo". To je sprožilo burne odzive tako kongresnic kot javnosti, saj so vse štiri ameriške državljanke, izven meja pa je bila rojena le Omarjeva.

Z resolucijo so tako tudi uradno obsodili predsednikove komentarje, saj da so njegovi rasistični komentarji "legitimirali in povečali strah in sovraštvo do novih Američanov in ljudi," ki niso belci oziroma evropskega izvora. Obsodili so ga tudi, ker imigrante in prosilce za azil označuje za napadalce.

A resolucije niso podprli vsi, tudi tukaj so republikanci stali ob strani svojemu predsedniku. Le štirje republikanci – Will Hurd, Brian Fitzpatrick, Fred Upton in Susan Brooks, pa tudi Justin Amash, ki je pred kratkim zapustil republikansko stranko in zdaj nastopa neodvisno, so se pridružili demokratom in obsodili Trumpove rasistične opazke.

"Vsak član te institucije, demokratski in republikanski, bi se moral pridružiti pri obsodbi predsednikovih rasističnih tvitov," je dejala Nancy Pelosi, predsednica predstavniškega doma.