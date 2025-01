Že oktobra (v šali) čestital za zmago, škof zdaj povabljen na inavguracijo

Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik je eden tistih, ki so vabilo na zaprisego novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejeli od Melanie Trump in njenega očeta Viktorja Knavsa. "To vabilo je seveda nekaj enkratnega v življenju. Prepričan sem, da je to potrditev, čast tudi za našo drago Slovenijo," pravi.

Jamnik je lani v ljubljanski stolnici maševal za pokojno Amalijo Knavs, zaradi česar je od bodoče prve dame Združenih držav prejel pisno zahvalo, nato pa se je tudi osebno srečal z njenim očetom. Takrat se mu je Viktor Knavs osebno zahvalil za mašo. "V šali sem mu ob srečanju tudi čestital, da bo njegov zet kmalu postal novi predsednik, čeprav se seveda oktobra še ni vedelo, kakšen bo rezultat. A na moj komentar je odgovoril, da se potem, če bo res izvoljen, znova vidiva. Tako se je začelo z vabilom," razkriva škof.