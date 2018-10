'Med karavano so kriminalci in ljudje z Bližnjega vzhoda'

Njegova kampanja pred prihajajočimi kongresnimi volitvami, na katerih republikanski stranki grozi izguba večine tako v senatu kot predstavniškem domu, temelji na vzbujanju strahu in širjenjem panike zaradi navala prebežnikov na mejo, za kar pa vedno znova obtožuje demokratsko stranko. Priseljevanje je bila ključna točka že njegove predsedniške kampanje leta 2016, ki jo je povzela obljuba o gradnji zidu na južni meji z Mehiko.

"Demokrati so sprožili napad na suverenost naše države, na varnost našega naroda in vsakega Američana," je Trump trdil na zborovanju v Teksasu, kjer je podprl republikanskega kandidata Teda Cruza, ki ga je v predvolilni kampanji 2016 sicer označil za "lažnivega Teda". Cruzu pa na poti do zmage stoji demokrat Beto O'Rourke, ki mu nepričakovano napovedujejo dober rezultat ali celo zmago v zvezni državi, kjer demokrat ni zmagal že več desetletij. Beto je v zadnjih tednih postal nova vzhajajoča zvezda demokratske stranke, ki mu na zboravanja v 'globoko rdečem' Teksasu uspe privabiti na tisoče podpornikov.

Skrb vzbujajoče pa so tudi Trumpove trditve, da so se med južnoameriške prebežnike pomešali "kriminalci in neznani ljudje iz Bližnjega vzhoda", za katere pa ni ponudil prav nobenih dokazov. Dejal je le, da je "nažalost veliko vsega" v karavani.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanderspa je v ponedeljek popoldan dejala, da Trumpova administracija "absolutno" ima dokaze, da so v karavani ljudje z Bližnjega vzhoda, a kakršnihkoli dokazov, ki bi trditve podkrepili, ni ponudila. Pojavljajo pa se informacije, da naj bi Trumpova administracija preiskovala trditve, da so v Gvatemali po besedah predsednika Jimmyja Moralesa v času njegove administracije zajeli tujce, povezane s terorizmom. "Aretirali smo skoraj 100 ljudi, ki so povezani s terorističnimi skupinami, še posebej z Islamsko državo. Ne le, da smo jih zadržali, deportirani so bili v države njihovega izvora," je dejal Morales.