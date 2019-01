Trumpova politična predaja ali zgolj začasno premirje?

Demokrati sicer trdijo, da so pripravljeni nameniti več sredstev za zagotavljanja varnosti na ameriški južni meji, a na izgradnjo zidu ne pristajajo. Prav tako trdijo, da je kriza na južni meji Trumpov konstrukt, gradnja zidu pa zgolj njegova (draga) predvolilna obljuba, ki v praksi ne bo delovala in preprečila prehajanja drog ali prebežnikov v ZDA.

Razglasitev izrednih razmer bi sicer predsedniku omogočila, da zaobide kongres in preusmeri finančna sredstva za izgradnjo zidu.

A ameriški predsednik zatrjuje, da bo razglasil izredne razmere, če dogovor o postavitvi zidu, kar je bila njegova glavna predvolilna obljuba, ne bo dosežen: "Sodelovali bomo z demokrati in se pogajali, a če tega ne moremo storiti, bomo očitno razglasili izredne razmere. To je nacionalna kriza," je dejal Trump po poročanju Reutersa.

V začasnem dogovoru o financiranju ameriške vlade, s katerim bodo zvezne agencije dobile finančna sredstva za delovanje do 15. februarja, sredstev za financiranje zidu na meji z Mehiko, kar je glavno jabolko spora med Donaldom Trumpom in demokrati, ter razlog za najdaljše zaprtje ameriške vlade v zgodovini, ni.

Na določenih predelih meje med ZDA in Mehiko že obstajajo ovire in pregrade.

Največji politični poraz za Trumpa?

Ker sredstev za zid v začasnem dogovoru o financiranju vlade ni, pred tem pa je Trump vztrajno zatrjeval, da ne bo podpisal nobenega dogovora brez več kot petih milijard za zid, ameriški mediji poročajo o njegovem največjem političnem porazu do sedaj. Tako je New York Timesv petek pisal, da je za"predsednika, ki je prevzet z zmagovanjem, to pekoč poraz".

Na drugi strani je predsedniku in republikancem naklonjena medijska hiša Fox newsporočala predvsem o tem, da vlada znova deluje, a hkrati tudi priznavala, da javnomnenjske raziskave kažejo na eno najnižjih podpor Trumpu, ki naj bi ga podpiralo zgolj 37 odstotkov Američanov. A ob tem je treba priznati, da se javnomnenjske raziskave niso ravno obnesle v času predsedniške predvolilne kampanje 2016, ko so praktično vse napovedovale močno zmago demokratke Hillary Clinton.