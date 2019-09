Trumpova vlada objavila načrt izkoriščanja nafte v naravnem rezervatu Aljaske

Republikanci so skušali rezervat odpreti za izkoriščanje nafte dolga leta, vendar ni šlo vse do nastopa položaja predsednika Donalda Trumpa. Lisa Murkowski je leta 2017 podprla njegov zakon o davčnih olajšavah, ko so mu dodali določilo o odprtju rezervata za namen izkoriščanja nafte na okrog 300.000 hektarjih.

Naravni rezervat je dom za polarne medvede, volkove, razne ptice in druge živali, ki so že tako ali tako ogrožene zaradi posledic segrevanja ozračja. Nasprotniki izkoriščanja nafte so prepričani, da bo to nepopravljivo uničilo neokrnjeno naravo.

Zagovorniki vrtanja pa pravijo, da je to nujno potrebno za gospodarski razvoj Aljaske in dobro za zvezni proračun. Uvodoma so ocenjevali, da bo do leta 2027 vrtanje zvezni zakladnici navrglo 1,8 milijarde dolarjev, najnovejše ocene kongresnega proračunskega urada pa govorijo o 900 milijonih dolarjev.

Demokrati so v četrtek v predstavniškem domu glasovali proti izkoriščanju nafte v naravnem rezervatu, vendar je to simbolično, saj republikanci v senatu njihovega predloga ne bodo potrdili.