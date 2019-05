Trumpova vlada predlaga odvzem stanovanj mešanim družinam

Poleg tega je zagotovil, da ljudi ne bodo takoj metali na cesto, ampak bodo omogočili pol leta čakalne dobe, ki se lahko dvakrat podaljša, dokler družine na seznamu za izselitev ne najdejo drugega stanovanja. Po Carsonovih besedah je to več kot dovolj časa, da kongres potrdi celovito reformo sistema priseljevanja.

Republikanci pa pravijo, da morajo imeti prednost pri socialnih stanovanjih državljani in ne tujci, ki so v državo prišli ilegalno.

Ta izjava je bila po mnenju demokratov namerno cinična, saj kongres ni sposoben sprejeti reforme vse od 80. let prejšnjega stoletja ne glede na to, kdo je v Beli hiši. To ni uspelo republikancu Georgeu Bushumlajšemu, niti demokratu Baracku Obami, zanesljivo pa ne bo niti Donaldu Trumpu.

55 tisoč otrok na cesti

Newyorška kongresnica Carolyn Maloney je Carsonov predlog označila za ostuden in nečloveški, saj bo neposredna posledica 55.000 otrok na cesti. Nova politika bi sicer prizadela le 25.000 gospodinjstev oziroma stanovanj. To brezdomske krize v ZDA ne bo rešilo, republikanski odgovor nanjo pa ni gradnja dodatnih stanovanj za revne družine, ampak metanje družin na cesto.