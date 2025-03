Trumpovemu dvigovanju prahu ni konca

Ameriški predsednik Donald Trump je v prvem mesecu svojega mandata šokiral z drastičnimi spremembami v notranji in zunanji politiki. Vsaka njegova izjava in poteza svet dobesedno osupneta. Tako tudi njegova najnovejša odločitev. Novinarje, ki bodo pokrivali predsednikove dogodke, odslej ne bo več izbiralo združenje novinarjev, temveč medijska ekipa Bele hiše. Mnogi so ob tem ogorčeni, saj to potezo dojemajo kot omejevanje svobode medijev in nadzor nad poročanjem. Ameriški predsednik spet dviguje prah, pa ne samo zaradi spremembe odnosa v politiki do Rusije in Evrope. Na spletu je objavil videoposnetek svoje vizije Gaze kot mondene riviere Bližnjega vzhoda.