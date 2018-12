Nekdanji Trumpov odvetnik obsojen na tri leta zapora

Michael Cohen, nekdanji odvetnik predsednika ZDA Donalda Trumpa, je obsojen na tri leta zapora. V prvem odzivu je Cohen dejal, da "prevzema popolno odgovornost za dejanja v času, ko je bil Trumpov odvetnik".

52-letniCohen je še lani izpričeval zvestobo Trumpu, ki pa ni pokazal velike želje, da ga zaščiti, in odvetnik je privolil v sodelovanje s tožilci. Posebni tožilec Robert Mueller je z njegovim sodelovanjem zadovoljen, saj je med drugim priznal krivdo za laganje kongresu glede stikov z Rusi in Trumpovega hotelskega projekta v Moskvi.

Cohen je v svoji karieri s Trumpom in brez njega nagrmadil toliko kaznivih dejanj, da je Mueller zadevo deloma predal zveznemu tožilstvu v New Yorku, ki pa z njegovim sodelovanjem ni povsem zadovoljno in zahteva ostro kazen zaradi utaje davkov in drugih kaznivih dejanj.

Preiskava ruskega vpletanja v volitve še ni končana

V torek so na zveznem sodišču v Washingtonu odvetniki nekdanjega Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna prosili, naj mu zaradi laganja in oviranja preiskave stikov z Rusi izreče pogojno kazen brez zapora. Muellerjevi tožilci so pretekli teden sodišču predlagali podobno, saj Flynn sodeluje z njimi še naprej.

Odvetniki nekdanjega šefa Trumpove kampanje Paula Manaforta so medtem sodišču povedali, da se še niso odločili, kako se bodo odzvali na Muellerjeve obtožbe, da je Manafort lagal tudi po priznanju krivde in dogovoru o sodelovanju s tožilstvom.

Manafort je bil obsojen za finančni kriminal v povezavi z delom za proruske sile v Ukrajini, pred drugim podobnim sodnim procesom pa je krivdo priznal in privolil v sodelovanje. Vendar naj bi potem spet lagal, med drugim o svojih stikih z Belo hišo po aretaciji in okrog svojih stikov z Rusom, povezanim z vojaško obveščevalno službo Moskve.

Sodnica Amy Berman Jackson mu je dala čas do 7. januarja, da se izjasni glede Muellerjevih obtožb o laganju, njegovi odvetniki pa do tedaj napovedujejo možnost novega dogovora o sodelovanju s tožilstvom. Manafort naj bi se po poročanju ameriških medijev bolj kot Trumpa, od katerega pričakuje pomilostitev, bal Vladimirja Putina.

Na sodišču v Virginiji pa se na priznanje krivde pripravlja Rusinja Maria Butina, ki je pred volitvami 2016 navezovala stike s predstavniki orožarskega lobija NRA in se preko njega skušala prebiti v vrh republikancev, menda tudi s ponujanjem spolnih uslug. Julija se je izrekla za nedolžno, sedaj pa naj bi bila pripravljena priznati, da je sodelovala v zaroti proti ZDA v korist tuje sile.

Seznam povezanih z Rusi vse daljši

Trump je med predvolilno kampanjo leta 2016 trdil, da se Američanom v primeru izvolitve demokratke Hillary Clinton obeta nočna mora nenehnih preiskav. Napoved se je uresničila, vendar je v glavni vlogi namesto Clintonove zdaj on.

Po dveh letih preiskav je že skoraj povsem jasno, da je ruska vlada posegala v ameriške volitve na strani Trumpa. Morda ne nujno, da mu pomaga do zmage, ampak vsaj, da ustvari kaos, zmešnjavo in nezaupanje v ZDA.

Seznam ljudi okoli Trumpa, ki so povezani z Rusi in so glede tega lagali, je iz dneva v dan daljši, predsedniku pa se po koncu mandata obeta obtožnica v New Yorku zaradi zarote pri kršenju volilne zakonodaje v zvezi s plačilom Karen McDoudal in Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju pred volitvami 2016.

Še zdaleč pa ni končana preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja, v kateri so že dokazali, da se je Rusija vpletala v volitve na strani Trumpa, sedaj pa lovi Trumpove sodelavce, ki so pri tem sodelovali z Rusi, pa tudi predsednika zaradi morebitnega oviranja pravosodja.