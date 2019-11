Trumpovi davki ostajajo najbolje varovana državna skrivnost

"Sodna odločitev pomeni, da je sedaj povsem jasno, da absolutna imuniteta ne obstaja. Gre za veliko zmago za kongresni nadzor vlade in ameriško ljudstvo. Priče, ki se skrivajo za absolutno imuniteto se bodo morale odločiti ali imajo dolžnost do države ali bodo zveste predsedniku, ki verjame, da zakoni zanj ne veljajo,"je po odločitvi sodnice Brown Jackson izjavil predsednik odbora za obveščevalne zadeve v predstavniškem domu kongresa Adam Schiff .

Za zaustavitev izvršbe je moralo biti najmanj pet vrhovnih sodnikov in ravno toliko jih je konservativnih. Če bodo Trumpovi pravniki uspešni, bo vrhovno sodišče pritožbo sprejelo v obravnavo in odločitev objavilo konec junija 2020. Podobna odločitev vrhovnega sodišča se obeta tudi v primeru zahteve države New York po dostopu do Trumpovih davčnih napovedi.

Samo na Trumpa in vrhovno sodišče lahko sedaj računa tudi Rudy Giuliani, ki je v Trumpovem imenu hodil po Ukrajini in skušal doseči preiskavo demokrata Josepha Bidna.

Sodnica je sicer v sodbi zapisala, da ni našla nobene osnove za trditev o absolutni imuniteti. "Gre za izmišljotino, ki se ohranja pri življenju s ponavljanjem mnenja pravne službe Bele hiše in s popustljivostjo, ki je doslej preprečevala preizkus ideje na sodišču," je zapisala sodnica in tako mimogrede udarila tudi po pravosodnem ministrstvu ZDA, ki brani Trumpa.

Kot rečeno pa bo zadnjo besedo imela konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA, ki bo odločila o tem ali ima prav Trump ali kongres. V primeru Dona McGahnasicer ne gre za sedanjo preiskavo pred ustavno obtožbo zaradi izsiljevanja Ukrajine z vojaško pomočjo za uvedbo preiskave Trumpovih političnih nasprotnikov, ampak za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016. Demokrati menijo, da je Trump lagal v pisnih odgovorih posebnemu tožilcu Robertu Muellerjuin želijo dobiti McGahna pod prisego.

Glede Ukrajine je Schiff napovedal, da bodo kongresni preiskovalci odboru za pravosodje predali vse dokaze, ki so se doslej nabrali o Trumpovem oviranju kongresne preiskave za morebitno potrditev točke obtožnice oviranja preiskave. Prva točka obtožnice bo podkupovanje na osnovi dokazov o izsiljevanju za preiskavo. Kongres je dobil v roke tudi elektronsko pošto Bele hiše, ki kaže, kako so se v Beli hiši trudili najti utemeljitev za zadrževanje pomoči Ukrajini, potem ko se je to že zgodilo.

Samo na Trumpa in vrhovno sodišče lahko sedaj računa tudi Rudy Giuliani, ki je v Trumpovem imenu hodil po Ukrajini in skušal doseči preiskavo demokrata Josepha Bidna in njegovega sina ter domnevnega ukrajinskega vpletanja v volitve leta 2016. FBI namreč preiskuje Ukrajinca, s katerim je bil povezan Giuliani, Leva Parnasain Igorja Frumana, ki so ju aretirali zaradi prepovedanih tujih donacij Trumpovi kampanji. Grozi jima še več točk obtožnice in s tem tudi Giulianiju.

Višek ironije je, da Giulianija in omenjena Ukrajinca, ki sta mu pomagala pri delu za Trumpa, preiskuje urad zveznega tožilstva na Manhattnu, ki ga je Giuliani pred desetletji sam vodil. Trump je Giulianija v ponedeljek branil. Označil ga je za super fanta, najboljšega župana v zgodovini New Yorka, velikega borca proti kriminalu in korupciji, do katerega so mediji krivični.