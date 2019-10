Trupla, namenjena raziskavam, prodajali vojski

Julija so tuji mediji poročali, da so v ameriški zvezni državi Arizona, v mestu Phoenix, agenti FBI v centru za darovanje delov človeških teles Biological Resource Centre odkrili vedra, polna glav, rok, nog in moških spolnih organov. Poleg tega pa še dele različnih človeških teles, ki so prišiti skupaj.

FBI je laboratorij preiskal že leta 2014, a podrobnosti, kaj so med preiskavo našli, so v javnost prišle šele julija - osem družin se je namreč odločilo, da omenjeni center toži, sodišče pa je primer začelo obravnavati pred dnevi.

Kot je ugotovilo sodišče, center za darovanje organov doniranih teles ni uporabljal samo za raziskave, ampak jih je prodajal tretjim osebam, med drugim tudi vojski.

Upokojeni agent FBI Mark Cwynar je na sodišču povedal, da so s sodelavci v centru naleteli na grozljive prizore. Našli so človeška telesa, ki so bila razkosana z motorno žago. "Mlake človeške krvi in telesnih tekočin so bile na tleh in v zamrznovalniku", na telesih pa ni bilo nobenih identifikacijskih oznak.