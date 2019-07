Truplo mlade ruske influencerke našli v kovčku

Kot so povedali člani njene družine, so z dekletom skušali stopiti v kontakt več dni, a neuspešno. Na pomoč jim je nato priskočil lastnik stanovanja, v katerem je bivala Karaglanova. Kovček s truplom so odkrili na hodniku, policija pa je povedala, da v stanovanju niso našli orožja, prav tako tudi ne znakov nasilja.

Pridobili pa so posnetke varnostnih kamer, ki so ob prihodu v zgradbo ujele nekdanjega fanta Rusinje, in to ravno v času, ko je dekle izginilo. Kot poročajo ruski mediji, je Karaglanova pred kratkim začela novo razmerje, s sedanjim partnerjem pa bi se morala ravno danes odpraviti na Nizozemsko, kjer bi praznovala svoj rojstni dan. Policija je ob tem dejala, da bi bil lahko motiv za njen umor ljubosumje.