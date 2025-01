Tržič bogatejši za podjetniško 'porodnišnico'

Simulator vožnje, rehabilitacija psov, po meri izdelani kitarski stoli. To je le nekaj produktov slovenskih podjetnikov, ki so svoje želje in izdelke razvijali v prostorih podjetniških inkubatorjev. In če vas beseda inkubator najprej spomni na posebno posteljico v porodnišnici, kjer moči nabirajo novorojenčki, "podjetniški inkubator" ni daleč od tega. Svoje dojenčke oziroma nove ideje so si upali razviti številni danes uspešni slovenski podjetniki. Da pa bi jih bilo še več, je za novo porodnišnico podjetij bogatejši tudi Tržič.